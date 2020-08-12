Son dakika haberi: KARTAL'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA Son dakika haberi... Kartal'da uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kartal'da uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileirn işyerine yapılan baskın kameralara yansıdı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Kartal'da denetim gerçekleştirdikleri sırada Ahmet A.(26) isimli şüpheliyi uyuşturucu madde kullanırken yakaladı. Yapılan denetimlerde İlyas Ç. (29) ve Osman Y.(46) ise uyuşturucu madde satışı yaparken gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında ise 12 gram bonzai ele geçirildi. Çalışmalarını derinleştiren emniyet ekiplerince İlyas Ç.'nin işyerine düzenlenen operasyonda Ali Murat A.(35) gözaltına alınırken, işyerinde yapılan aramalarda hassas terazi ve 118,73 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet A. ve Osman Y. 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmakö suçundan işlem yapılmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ali Murat A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İlyas Ç. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA