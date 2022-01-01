Son dakika haberi... Kartal'da yeni yılın ilk saatinde yangın paniği - Haberler
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Son dakika haberi... Kartal'da yeni yılın ilk saatinde yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kartal'da yeni yılın ilk saatinde yangın paniği Kartal'da yeni yılın ilk saatinde 10 katlı apartmanın 7'nci katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kartal'da yeni yılın ilk saatinde yangın paniği

İSTANBUL - Kartal'da yeni yılın ilk saatinde 10 katlı apartmanın 7'nci katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yılın ilk saatinde Kartal'da Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde bulunan 10 katlı apartmanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle site sakinleri sokağa döküldü. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırırken, diğer kişiye olay yerinde ambulansta müdahale edildi. Öte yandan polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.

"2 kişi dumandan etkilendi"

Mücahit Tunç, " 10 katlı binanın 7'inci katında alevleri gördük. Yangın var diye seslendiler. Hızlıca aşağıya inerek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ölen ya da yaralanan yok" diye konuştu.

Son dakika haberi... Kartal'da yeni yılın ilk saatinde yangın paniği

Son dakika haberi... Kartal'da yeni yılın ilk saatinde yangın paniği

Son dakika haberi... Kartal'da yeni yılın ilk saatinde yangın paniği

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İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri

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