Son dakika haberi... Kartal'da polis memuru yaralı halde bulundu
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Son dakika haberi... Kartal'da polis memuru yaralı halde bulundu

12.01.2021 22:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:42
Son dakika haberi... Kartal'da polis memuru yaralı halde bulundu

Son dakika gündem haberi... Kartal'da bir polis memuru aracında yaralı halde bulundu.

Kartal'da bir polis memuru aracında yaralı halde bulundu.

Polis memuru O.Y. Çarşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir otomobil içinde başından vurulmuş halde bulundu.

O.Y. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve sağlık ekiplerine haber veren kişi ise ifadesine başvurulmak üzere Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.

Hastanede ameliyata alınan polis memurunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan incelemede polis memurunun tabancası otomobilin yanında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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