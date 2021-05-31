Son dakika haberi... Kartal'da kamyonetin çarptığı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
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Son dakika haberi... Kartal'da kamyonetin çarptığı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Son dakika haberi... Kartal'da kamyonetin çarptığı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kartal'da yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı.

Kartal'da yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, yaşanan o korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal'da öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına, kavşaktan aşırı hızla dönmeye çalışan kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadının ayakları kamyonetin altında kaldı. Kaza sonucu yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yaralı kadın hareket edemiyordu

Kazayı gören Mehmet Dönür, "Kaza esnasında kavşaktan geçiyordum. Oldukça fazla bir insan yerde yatan kadının başına toplanmıştı. Sonrasında eşi olduğunu öğrendiğim adam da kadına müdahalede bulunuyordu. Ambulans araç sürücülerinin olayı izlemesi yüzünden oluşan trafik nedeniyle biraz geç kaldı. Ben de çevredeki eczanelerden yardım istedim. Tüm eczanedeki arkadaşlar farklı bahanelerle yardımı reddetti. Yerde yatan bu kişi bizim ailemizden biri de olabilirdi. Yerde yatan kadın hareket edemiyordu ama bilinci açıktı" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Kartal'da kamyonetin çarptığı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika haberi... Kartal'da kamyonetin çarptığı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika haberi... Kartal'da kamyonetin çarptığı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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