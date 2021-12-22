Kartal'da istinat duvarı çöktü, çocuk parkının toprağı inşaata kaydı - Haberler
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Kartal'da istinat duvarı çöktü, çocuk parkının toprağı inşaata kaydı

Kartal'da istinat duvarı çöktü, çocuk parkının toprağı inşaata kaydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmur sırasında, bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmur sırasında, bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Duvarın çöküp toprağın kaymasıyla inşaat sahasına yağmur suyu doldu. İnşaat sahası ile çocuk parkı arasında bulunan duvarın çökmesi, parkta oynayan çocuklar için adeta tehlike oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle, Kartal'da yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarları çöktü. Duvarların çökmesi ile inşaat sahasında toprak kayması da yaşandı. Yağan yağmurun suyu inşaat sahasına ve oluşan göçüklere doldu. Öte yandan inşaat sahası ile çocuk parkı arasında bulunan duvarın da çöktüğü ve bölgede bulunan toprağın inşaat alanına doğru kaydığı görüldü. Parka sınır olan duvarın çökmesi, adeta çocuklar için tehlike oluşturdu. Yaşanan olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede su tahliyesi yapılarak ve güvenlik önlemleri alındı.

(Halit Arslan-İHA)

Kartal'da istinat duvarı çöktü, çocuk parkının toprağı inşaata kaydı

Kartal'da istinat duvarı çöktü, çocuk parkının toprağı inşaata kaydı

Kartal'da istinat duvarı çöktü, çocuk parkının toprağı inşaata kaydı

Kartal'da istinat duvarı çöktü, çocuk parkının toprağı inşaata kaydı

Kartal'da istinat duvarı çöktü, çocuk parkının toprağı inşaata kaydı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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