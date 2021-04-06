Son dakika haberi! Kartal'da iş yerlerinde korona virüs denetimi
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Son dakika haberi! Kartal'da iş yerlerinde korona virüs denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kartal'da iş yerlerinde korona virüs denetimi

Son dakika gelişmesine göre Kartal'da korona virüs denetimleri kapsamında polis tarafından kafe, lokanta manav ve benzeri iş yerlerinden denetim gerçekleştirildi.

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Kartal'da korona virüs denetimleri kapsamında polis tarafından kafe, lokanta manav ve benzeri iş yerlerinden denetim gerçekleştirildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Kartal'da polis ekipleri tarafından kafe, lokanta, manav, pastane ve benzeri iş yerlerinde denetim yapıldı. Denetimde ekipler tarafından iş yerlerinde korona virüse karşı alınması gereken önlemler kontrol edildi. İş yerlerinde bulunan müşterilerin HES kodu sorgulamaları yapıldı. Ekipler tarafından ayrıca iş yerlerinde görevli olan kişilere ve müşterilere gerekli uyarılar da yapıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Kartal'da iş yerlerinde korona virüs denetimi
Son dakika haberi! Kartal'da iş yerlerinde korona virüs denetimi
Son dakika haberi! Kartal'da iş yerlerinde korona virüs denetimi
Son dakika haberi! Kartal'da iş yerlerinde korona virüs denetimi
Son dakika haberi! Kartal'da iş yerlerinde korona virüs denetimi
Son dakika haberi! Kartal'da iş yerlerinde korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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