Son dakika haberi! KARTAL'DA ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN DAVADA ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI Son dakika haberleri: Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin görülen dava kapsamında hazırlanan adli tıp raporu mahkemeye ulaştı.

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin görülen dava kapsamında hazırlanan adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda yapı ruhsatında sürveyan(inşaat teknikeri) olarak ismi yazılan tutuksuz sanık Arzu Baran Keleş'e ait olduğu iddia edilen imzaların ona ait olmadığı tespit edildi.

İMZALAR SANIĞA AİT DEĞİL

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi'nin hazırladığı rapor, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Raporda, yapı inşaatında imzası bulunduğu iddia edilen inşaat teknikeri Arzu Baran Keleş'e ait olduğu iddia edilen imzayla ilgili Tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından söz konusu imzaların mevcut mukayese imzalarına kıyasla Arzu Baran Keleş'in el ürünü olmadığı kanaatine varılmıştır denildi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz yıl haziran ayında görülen duruşmada savunma yapan sanık Arzu Keleş Baran, Suça konu Yeşilyurt isimli binaya ait projedeki yapı ruhsatındaki sürveyan olarak ismimin yazılı bulunduğu yerdeki imza bana ait değildir. O tarihte ofis çalışanlarından formları kim dolduruyorsa o imza atmış olabilir demişti.

Mahkeme de Keleş'e ait olduğu iddia edilen imzaların, kendisine ait olup olmadığının belirlenmesi için imza örneklerini Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi'ne göndermişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat 2019 tarihinde çöktüğü, çökme sonucu 21 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, inşaatta standartlara uymayan beton kullanıldığı, betonun deniz kumundan yapıldığı belirtilerek, betonun TSE standartlarına uygun olmadığı bilgisine yer veriliyor. Standartlara uygun olmayan betonun binanın yıkılmasında ana etken olduğu savunulan iddianamede, binanın en ve boyunun da projeye uygun olmadığı, 7 katlı binanın 2 katının kaçak yapıldığı, 7 kat olarak hesaplanan binaya 9 katın yükünün taşıtıldığı kaydediliyor.

İddianamede binanın projesini oluşturan mimar Suzan Çayır, inşaatın teknik sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaatın teknikeri Arzu Baran için, Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: DHA