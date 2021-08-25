Son dakika haberi... Kartal'da anne ve kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Kartal'da anne ve kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberi... Kartal'da anne ve kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kartal'da yaşadıkları evde annesi ve kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kartal'da yaşadıkları evde annesi ve kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Atalar Mahallesi Keskin Sokak'taki evlerinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan ve daha sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Azime Ö. ile kızı Yasemin Ö.'nün cenazelerinin otopsi işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ihbarı yapan kişinin Azime Ö.'nün oğlu Ahmet Ö. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince ifadesine başvurulan Ahmet Ö., çelişkili beyanlar vermesi üzerine gözaltına alındı.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan şüpheli Ahmet Ö.'nün, borçlarından dolayı annesi ve kız kardeşiyle zaman zaman tartışma yaşadığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Şüpheli, sorunlu biriydi"

Adli Tıp Kurumu önünde cenazeleri teslim almak için bekleyen Azime Ö.'nün kardeşi Nihat Kuz, yeğeni Ahmet Ö.'nün önceki akşam kendilerini arayarak "Annem ve kız kardeşimden haber alamıyorum, çilingir getirip kapıyı açtırdım, ölmüşler." dediğini aktararak, "Derhal olay yerine gittik, ablam ve yeğenimin cansız bedenlerini gördük. Cesetler şişmişti." dedi.

Ablası ve yeğeninin en az bir gün önce öldürüldüklerini düşündüğünü belirten Kuz, "Polisleri çağırdım, onlara 'Bu olayın faili yeğenim Ahmet Ö.'dür, bunu tutun, bırakmayın.' dedim." ifadelerini kullandı.

Nihat Kuz ayrıca gözaltına alınan Ahmet Ö.'nün daha sonra cinayetleri işlediğini kabul ettiğini öne sürerek, "Ahmet Ö. borçları nedeniyle evlenip boşanmış, ikinci evliliği de sorunlu olan biriydi. Ablam onun borçlarını kapatmak için bir evini sattı. Yine borçlarından dolayı oturduğu evi de satmasını istiyordu. Olay büyük ihtimalle bu sebepten çıkmış." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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