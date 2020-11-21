Son dakika haberi: Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haberi: Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

21.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kartal'da aile içi tartışmaya, akrabaların da karışmasıyla çıkan kavgada bıçaklar ve silahlar çekildi.

Kartal'da aile içi tartışmaya, akrabaların da karışmasıyla çıkan kavgada bıçaklar ve silahlar çekildi. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay saat 00.00 sıralarında Kartal Topselvi Mahallesi Altay sokakta meydana geldi. Kuzenler arası evli olduğu öğrenilen aile tartışmasına akrabaların da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Sözlü kavga daha sonra büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet E. ile Mehmet Emin E. çıkan kavga sonucu silahlarını çıkararak akraba oldukları Selahattin E. ile A. Hamit E.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu Selahattin E ile A. Hamit E. yaralandı. Olayın polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Selahattin E. ile A. Hamit E.'yi hastaneye kaldırdı. Daha sonrasında öfkesi dinmeyen Mehmet E. ile Mehmet Emin E. olay yerinden kaçarak aynı mahallede oturan diğer akrabalarının evine gitti. Evinin önüne giden 2 şüpheli havaya ve eve ateş ederek hızla kaçtı.

Bahçede parçalanmış silah ile bıçak bulundu

Olay yerine gelen emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucu ise bahçe içinde parçalanmış bir adet silah, bir adet bıçak ve çok sayıda boş kovan buldu.

Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili de inceleme başlattı.

-İHA-

Son dakika haberi: Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi: Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi: Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi: Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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