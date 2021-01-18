Kartal'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
18.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:19
Kartal'da ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Kartal'da ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi Yaprak Sokağı'ndaki 2 katlı binanın üst katında elektrik sobasından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar oluştu.
Evde biri Türkmenistan uyruklu iki kişinin kaldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz