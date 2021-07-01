Son dakika haberi! Kartal Belediyesi'nden yangın mağduru aileye yardım eli
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Son dakika haberi! Kartal Belediyesi'nden yangın mağduru aileye yardım eli

Son dakika haberi! Kartal Belediyesi'nden yangın mağduru aileye yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Kartal Belediyesi, Yunus Mahallesi Akyol Sokak'ta yaşadıkları yangın felaketinin ardından evleri kullanılamaz hale gelen aileye yardım elini uzatarak, yanan eşyaların tahliyesini gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi, Yunus Mahallesi Akyol Sokak'ta yaşadıkları yangın felaketinin ardından evleri kullanılamaz hale gelen aileye yardım elini uzatarak, yanan eşyaların tahliyesini gerçekleştirdi.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, zor zamanlarında vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Yunus Mahallesi Akyol Sokak'ta çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen bir evin eşya tahliye işlemleri, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Meydana gelen üzücü olayın olumsuz etkilerini en aza indirgemek ve ailenin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek amacı ile maddi hasara neden olan yangının ardından harekete geçen ekipler, zarar görmüş eşyaların tahliye işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi.

Yangınzede aileden Kartal Belediyesi'ne teşekkür

En büyük tesellilerinin çıkan yangında can kaybının yaşanmamış olması olduğunu söyleyen aile bireyleri, İstanbul İtfaiyesi'nin hızlı bir yangın söndürme çalışması gerçekleştirdiğini, Kartal Belediyesi'nin de tahliye işlemlerini titizlikle gerçekleştirdiğini dile getirdi. Yangın mağduru aile, gerçekleştirilen tahliye işleminin ardından, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi ekiplerine bu zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Kartal Belediyesi'nin yangın ve benzeri afetlerde vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen: "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yangın mağduru ailemizin ev eşyası tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Yangından tüm aile bireylerimizin sapasağlam çıkması en büyük tesellimiz oldu. Ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde iyi günde de kötü günde de komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Kartal Belediyesi'nden yangın mağduru aileye yardım eli
Son dakika haberi! Kartal Belediyesi'nden yangın mağduru aileye yardım eli
Son dakika haberi! Kartal Belediyesi'nden yangın mağduru aileye yardım eli
Son dakika haberi! Kartal Belediyesi'nden yangın mağduru aileye yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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