Son dakika haberi | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Gaziler Günü mesajı
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Son dakika haberi | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Gaziler Günü mesajı

Son dakika haberlerine göre Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gaziler Günü ile ilgili mesaj yayınladı.

Son dakika haberi | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Gaziler Günü mesajı
19.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:46

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gaziler Günü ile ilgili mesaj yayınladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Gaziler Günü ile ilgili yayınladığı mesajda, "Değerli Komşularım, 19 Eylül 1921'de Meclisimizin Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı verilişinin 99'uncu yıl dönümü, tarihin bize armağan ettiği özel günlerde, ülkemizin kaderini çizen kahramanların anılması, toplum olarak bir araya gelme irademizin ne kadar güçlü olduğunun inatla hatırlanmasıdır. Gaziler Günü, Millet olarak birlik olduğumuzda bütün zorlukları aşabileceğimizi yeniden anımsamanın da günüdür aslında. Yaşadığımız toprakları bize yeniden vatan kılan şehitlerimiz ve gazilerimiz farklı kimlik ve hayallerine rağmen, Türkiye'nin dört bir yanında bir araya gelmiş ve karakterimizin bağımsızlık olduğunu herkese göstermiştir. Ayrışma yerine daha iyi bir gelecek ülküsüne sarıldığımızda başarabileceklerimizin kanıtıdır bu. Kalbimizde beslediğimiz en yüce duygularla ve tüm imkanlarımızla, milletimizin istikbali için gözünü bile kırpmadan canını ortaya koyan kahramanlarımızın ve kıymetli ailelerinin yanında olmaya da, aynı iradeyle, devam ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğünü korumak adına cephe ve hudut boylarında göz kırpmadan kahramanca Vatan Görevini yapmış şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bugün bizlerle olan tüm gazilerimize şükranlarımı ifade ediyor kendilerine ve kıymetli ailelerine saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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