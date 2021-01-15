Son dakika haberi: Karşıyaka pandemi mağduru
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Son dakika haberi: Karşıyaka pandemi mağduru

15.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:53
Son dakika haberi: Karşıyaka pandemi mağduru

Son dakika haberler: Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımdaki toplam 13 koronavirüs vakası nedeniyle ilk yarının son 3 maçını sıkıntılı geçiren Karşıyaka, pandemi yüzünden lisans mağduriyeti de yaşıyor.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımdaki toplam 13 koronavirüs vakası nedeniyle ilk yarının son 3 maçını sıkıntılı geçiren Karşıyaka, pandemi yüzünden lisans mağduriyeti de yaşıyor. Son 5 sezondur eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasaklısı olup, kadrosunu yalnız yetenekli altyapı oyuncularıyla takviye eden Kaf-Kaf, koronavirüs salgını yüzünden geçen yıl mart ayından beri durdurulan amatör ligler ve altyapı ligleri aylardır başlayamadığı için bünyesine kattığı genç oyunculara lisans çıkaramıyor.

Son yıllarda Türkiye çapından altyapı maçlarını tarayıp farklı kulüplerden oyuncular alan, bu sezon sezon başında da Altay'dan 2001 doğumlu stoper Fatih Ergen, Kocaelispor U19 takımından 2001 doğumlu stoper Erol Zongür, Göztepe U19 takımından 2002 doğumlu kaleci Mehmet Gülmez ve 2001 doğumlu forvet Celil Çelikel, Yunus Emre Belediyespor'dan 2000 doğumlu kanat Yılmaz Ceylan'ı bünyesine katan Karşıyaka, amatör transfer açılmadığı için bu oyuncuların lisansını tescil edemiyor.

Prosedür gereği bir kulüpte ancak 6 ay altyapıda oynayan oyuncular profesyonel sözleşme imzalanarak A Takım kadrosuna alınabiliyor. Ancak pandemiden dolayı altyapı ligleri oynanmadığı için Kaf-Kaf bu gençlerin lisanslarını altyapıya da tescil ettirmedi. Yaklaşık 6 aydır İzmir ekibiyle idmanlara çıkan bu gençler için yeşil-kırmızılılar Futbol Federasyonu'ndan karar bekliyor. Mustafa Aşan dışında tamamı altyapıdan kadrosuyla ligde şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'nın TFF'ye başvuru yaparak yaşadığı mağduriyeti bildireceği öğrenildi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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