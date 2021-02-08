Son dakika haberi! Karşıyaka'da Özgür yeni transfer
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Son dakika haberi! Karşıyaka'da Özgür yeni transfer

08.02.2021 16:42 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:47
Son dakika haberi! Karşıyaka'da Özgür yeni transfer

Gelen son dakika haberlerine göre MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağıyken üst üste 4 mağlubiyetle Play-Off hattından bile çıkan Karşıyaka, ara transfer döneminde transfer yasağı nedeniyle son yıllarda olduğu gibi yine kadrosunu takviye edemezken, takıma dönen Özgür Güler, yeşil-kırmızılılara yeni hücum silahı olacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağıyken üst üste 4 mağlubiyetle Play-Off hattından bile çıkan Karşıyaka, ara transfer döneminde transfer yasağı nedeniyle son yıllarda olduğu gibi yine kadrosunu takviye edemezken, takıma dönen Özgür Güler, yeşil-kırmızılılara yeni hücum silahı olacak. Kaf-Kaf'ta sezon başında süre alamadığı için mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılmak istediğini belirtip antrenmanlara çıkmayan Özgür, ara transfer döneminin son günlerinde takıma geri döndü. 

Geçen sezon 12'si ilk 11'de 25 maçta forma giyerek 1 gol atan, 2018-19 sezonunda ise 23 maçta 6 golle oynayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu antrenman eksiğini kapatmak için takımdan ayrı çalışıyor. Gölcükspor maçına yeni bir başlangıç hedefiyle hazırlanan Karşıyaka'da Soner Tolungüç'ün istifası sonrası anlaşmaya varılan teknik direktör İbrahim Cezayir de bu mücadelede takımın dümeninde yer alacak. Cezayir'in imzası ilk yarıda çalıştırdığı 2'nci Lig temsilcisi Turgutluspor'la sözleşmesi resmi olarak feshedilince açıklanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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