Son dakika haberi! Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada
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Son dakika haberi! Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada

Son dakika haberi! Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Kaza, dün akşam YSE kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adem Pabutçu (19) yönetimindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip, bariyerlere ve yaya geçidinin beton bölümüne çarptı. Savrulan otomobil, Selçuk Uzunay'ın kullandığı 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Pabutçu, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince ağır yaralı çıkarıldı. Adem Pabutçu ile kazada yaralanan diğer sürücü Selçuk Uzunay, sağlık görevlilerince ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaza anı ise çevredeki binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobilin, önce bariyerlere daha sonra da yaya geçidinin beton ayağına çarptığı ve minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.


Son dakika haberi! Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada
Son dakika haberi! Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada
Son dakika haberi! Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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