Son dakika haberi... Karsan Romanya'da Timisoara Belediyesi Otobüs İhalesi'ni kazandı
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Son dakika haberi... Karsan Romanya'da Timisoara Belediyesi Otobüs İhalesi'ni kazandı

Son dakika haberi... Karsan Romanya'da Timisoara Belediyesi Otobüs İhalesi'ni kazandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Karsan, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından düzenlenen, Timisoara Belediyesi Otobüs İhalesi'ni kazandığını duyurdu.

Karsan, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından düzenlenen, Timisoara Belediyesi Otobüs İhalesi'ni kazandığını duyurdu.

Karsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesine katılım sağladığını 15 Aralık 2020 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamasında detaylı olarak duyurmuştur. İhale kapsamındaki elektrikli otobüslerin 6 yıllık bakımı için gerekli malzeme tedariki ile şarj istasyonu temininin de şirketimiz tarafından üstlenileceği ihaleyi kazandığımız ihale mercii tarafından tarafımıza bildirilmiş olup, diğer katılımcıların itiraz süreci devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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