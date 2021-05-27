Son dakika haberi... Kars ve Adana'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede
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Son dakika haberi... Kars ve Adana'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede

Son dakika haberi... Kars ve Adana'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KARS ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARS ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Kars kent merkezi ile Digor ilçesi ve Adana'da yapılan baskınlarda HDP Kars eski Eş Başkanı M.E.D.,  HDP eski il disiplin kurulu üyesi M.T.B. ile BDP Kars eski yöneticisi F.L., T.Y. ve A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, cep telefonu, laptop, sim kartları, hafıza kartı, flash bellek, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi.Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.D., M.T.B. ve F.L. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Diğre 2 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberi... Kars ve Adana'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede
Son dakika haberi... Kars ve Adana'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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