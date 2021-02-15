Son dakika haberi: Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı Açıklaması
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Son dakika haberi: Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı Açıklaması

15.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:22
Son dakika haberi: Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı Açıklaması

Son dakika haberler: Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Yusufpaşa Aile Sağlık Merkezinde (ASM) İl Sağlık Müdürü Dr. Zakir Lazoğlu ve merkezinde İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile aşısını yaptıran Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını ve can kaybına yol açtığını söyledi.

Devletin tüm kurumlarının Kovid-19 tedbirleri eksiksiz aldığını aktaran Öksüz, "Çeşitli kuralları uyguluyoruz, amacımız vatandaşımızı bu hastalıktan korumak. Geldiğimiz noktada, tedbirlerle maske, mesafe ve temizlik kurallarıyla ciddi bir mesafe aldığımızı söyleyebiliriz. Şehrimiz de bu anlamda başarılı. Bu hastalıktan korunmanın diğer yolu aşı olmak, kurallara dikkat edeceğiz ama aşımızı da olacağız, bugün sıramız geldi aşımızı olduk." dedi.

Öksüz, vatandaşların tedbirlere uymaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Aşı olduk hiç bir tedbire uymayalım' anlayışı doğru değil. Aşımızı olduk tedbirlere de en sıkı şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Sürecin başından beri hayatını risk ederek özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu hastalığı en kısa sürede aşılama sayesinde de geride bırakacağız ve güzel günler gelecektir. Kars'ta vaka oranlarında yüzde 80'ni geçen düşüş var, iyi durumdayız ama bu durum asla rehavete sürüklemesin. İl olarak vaka sayılarında iyi bir düzeydeyiz ama eğer gevşer ve rehavete kapılırsak, bu rakamlar belki yüzde 80 hızla yükselir ve eski duruma döneriz.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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