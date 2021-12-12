Son dakika haberi! KARS'TAN ANTALYA'YA GELİP, ABLASINI ÖLDÜRDÜ - Haberler
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Son dakika haberi! KARS'TAN ANTALYA'YA GELİP, ABLASINI ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülderen Çelik (52), Kars'tan gelen kardeşi Kutlay Çelik (47) tarafından tabancayla öldürüldü.

KARS (DHA) - ANTALYA'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülderen Çelik (52), Kars'tan gelen kardeşi Kutlay Çelik (47) tarafından tabancayla öldürüldü. Polisi arayarak cinayet işlediğini belirten Çelik, ablasının cesedi başında gözaltına alındı. Ekipler, cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Son dakika haberi! KARS'TAN ANTALYA'YA GELİP, ABLASINI ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberi! KARS'TAN ANTALYA'YA GELİP, ABLASINI ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberi! KARS'TAN ANTALYA'YA GELİP, ABLASINI ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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