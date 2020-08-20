Son dakika haberi: Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Son dakika habere göre Kars'ta 5 noktaya düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
20.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:17
Kars'ta 5 noktaya düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka ve Sarıkamış ilçelerinde farklı noktalara Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce 5 noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 bin 70 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 zanlı yakalandı.
Hint kenevirleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince yakılarak imha edildi.
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Kaynak: AA