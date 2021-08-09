Son dakika haberi! Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberi! Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberi! Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza Kars-Erzurum karayolu Cumhuriyet Köyü kavşağında meydana geldi. Cumhuriyet köyü kavşağında otomobille minibüs çarpıştı çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kaza her iki araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ola yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis yolu tek taraflı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Son dakika haberi! Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi! Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi! Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi! Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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