Son dakika haberi: Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika habere göre Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
05.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:55
Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Aşağı Karagüney köyünde İsrafil B. ile Mehmet B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İsrafil B'nin evinden aldığı silahla ateş ettiği Mehmet B. hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmak isteyen İsrafil B'nin eşi Altun B. de yaralandı
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
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Kaynak: AA