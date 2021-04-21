Son dakika haberi! Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu
Bir son dakika haberine göre Kars'ın Arpaçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 3 ruhsatsız silah yakalandı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 3 ruhsatsız silah yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesinde daha önce belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği 4 şarjör ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Silahlar, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik