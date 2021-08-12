Son dakika haberi: Kars'ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi: Kars'ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Kars'ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP ilçe başkanı ve eski meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli kişi adliyeye sevk edildi.

Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP ilçe başkanı ve eski meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli kişi adliyeye sevk edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için başlatılan çalışmalarda Kars il merkezi ve Susuz ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Susuz İlçe Başkanı M.K.'nin de aralarında bulunduğu HDP eski il, ilçe ve belde belediye meclis üyeleri Ş.İ., İ.T., A.Ç. ve G.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 5 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye ardından da adliyeye sevk edildi. Şüpheliler bugün mahkemeye çıkarılacak. - KARS

Son dakika haberi: Kars'ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Kars'ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Kars'ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Kars'ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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