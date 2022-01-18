Son dakika haberi: Kars'ta köpeği sopayla öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köpeği sopa darbeleriyle öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı.

ARPAÇAY, KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köpeği sopa darbeleriyle öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.Y. ve N.Y.'ye ait "Rıfkı" adlı köpeğin, G.D. tarafından sopa ile dövülerek öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Olayın sosyal medyada tepkilere yol açmasının ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, olayın incelenmesi talimatını verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri, köpeği sopa darbeleriyle öldürdüğü ileri sürülen G.D'yi yakaladı.

İdari para cezası kesilen G.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.