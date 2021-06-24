Son dakika haberi | Kars'ta kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı
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Son dakika haberi | Kars'ta kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

Son dakika haberi | Kars'ta kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kars'ta, sabah saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Kars'ta, sabah saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Paşaçayır Mahallesi'nde bir mandırada çalışan Rojhat Buldu (15), sabah saat 05.00 sıralarında kimseye haber vermeden iş yerinden ayrıldı.

Bir süre bekleyen iş yeri sahibi, Buldu'nun geri dönmemesi üzerine, durumu amcası Zeki Buldu'ya bildirdi.

Telefon kullanmadığı için ulaşamadığı yeğeninden haber alamayan Buldu, Rojhat'ın İstanbul'da yaşayan babası Erdoğan ve annesi Ayser Buldu'yu aradı.

Çocuklarına ulaşamadıkları için endişe duyan ailenin talebi üzerine, amca Buldu ile ailenin yakını olan avukat Necat Yağcı, savcılık ve polise başvurdu.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Rojhat Buldu'nun bulunması için Paşaçayır Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Necat Yağcı, gazetecilere, yetkililerce arama çalışmalarının başlatıldığını ancak şu ana kadar Buldu'dan henüz bir haber alamadıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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