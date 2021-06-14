Son dakika haberi | Kars'ta Jandarma teşkilatının 182. yıldönümü etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kars'ta Jandarma teşkilatının 182. yıldönümü etkinliği

Son dakika haberi | Kars'ta Jandarma teşkilatının 182. yıldönümü etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi... Kars'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıldönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Kars'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıldönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve beraberindeki heyet daha sonra Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü kutlayan Öksüz, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Albay Arıkan, nezdinde jandarma personelini kutladı. - KARS

Son dakika haberi | Kars'ta Jandarma teşkilatının 182. yıldönümü etkinliği
Son dakika haberi | Kars'ta Jandarma teşkilatının 182. yıldönümü etkinliği
Son dakika haberi | Kars'ta Jandarma teşkilatının 182. yıldönümü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selma Ergeç Hande Erçel Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Roland Garros Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Kars'ta Jandarma teşkilatının 182. yıldönümü etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:22:01. #1.16#

title