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Son dakika haberi... Kars'ta Jandarma araç sürücülerine eğitim verdi

Son dakika haberi... Kars'ta Jandarma araç sürücülerine eğitim verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kars'ta jandarma araç sürücülerine yönelik eğitim verdi.

KARS (İHA) - Kars'ta jandarma araç sürücülerine yönelik eğitim verdi.

Kars il Jandarma Komutanlığı Arpaçay ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, yolcu, öğrenci, yük taşımacılığı yapan sürücüler ve resmi araç sürücülerine yönelik hız kuralları, emniyet kemeri kullanımı, geçiş önceliği ve geçiş üstünlüğü hakkında bilgi verdi.

Jandarma ekipleri sürücülere ayrıca kötü hava koşullarında araç kullanımı, kış lastiği önemi ve kullanımı olmak üzere genel trafik kuralları konularında eğitim vererek sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar anlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

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