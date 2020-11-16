Son dakika haberi... Kars'ta iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
16.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:34
Son dakika haberleri... Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köyde karantina uygulanmaya başlandı.
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köyde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyü ile Selim ilçesine bağlı Karaçayır köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik