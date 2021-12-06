Son dakika haberi... Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı kararı (2)
Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre 1'İ KADIN 3 ASTSUBAYA GÖZALTIKars'ta, 'FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanma'sına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
KARS (DHA) - 1'İ KADIN 3 ASTSUBAYA GÖZALTI
Kars'ta, 'FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanma'sına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Merkez, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı baskınlarda kadın astsubay A.P. (28) ile astsubaylar B.Ç. (26) ve C.A.'yı (30) gözaltına aldı. Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 muvazzafı da arıyor. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.