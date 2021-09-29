Son dakika haberi... Kars'ta eski muhtar, silahlı saldırıda öldü (2)

KARS (DHA) - CİNAYET ZANLILARI YAKALANDI

Kars Yusufpaşa Mahallesinde aleş-veriş yaparken silahlı saldırı sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasçiftlik Köyü eski muhtarı Remzi Mızrak'ın cinayet şüphelisi 2 kişi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Yusufpaşa Mahallesindeki saldırının adından kaçan süphelilerin yakalanması için çalışma başlatan güvenlik güçleri kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Saldırıyı gerçekleştirdikleri saptanan Ş.E. ve H.E., Gölbaşı köyü yakınlarında saklandıkları araçta yakalandı. Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada Mızrak'a düzenlenen saldırıda kullandıkları tahmin edilen silah ele geçirildi. Susuz İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Ş.E. ve H.E., sorgulanmak üzere polise teslim edildi.