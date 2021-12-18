Son dakika haberleri! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kars'ta şehirler arası bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

ANKARA (İHA) - Kars'ta şehirler arası bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir otobüs firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, Kars-Erzurum-Sarıkamış karayolunun Mescitli köyü mevkisinde, buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada E.Ö., yabancı uyruklu G.N. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

Son dakika haberleri! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

Son dakika haberleri! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

Son dakika haberleri! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

Son dakika haberleri! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

 Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

 Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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