Son dakika haberi! Kars'ta çocuğun köpeklerin saldırısından cesaretiyle kurtulduğu anlar kamerada

Son dakika haber... Kars'ta bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak yerine el ve kol hareketleriyle mücadele ederek kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.