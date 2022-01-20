Son dakika haberi! Kars'ta çocuğun köpeklerin saldırısından cesaretiyle kurtulduğu anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haberi! Kars'ta çocuğun köpeklerin saldırısından cesaretiyle kurtulduğu anlar kamerada

Son dakika haberi! Kars'ta çocuğun köpeklerin saldırısından cesaretiyle kurtulduğu anlar kamerada
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kars'ta bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak yerine el ve kol hareketleriyle mücadele ederek kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KARS (AA) - Kars'ta bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak yerine el ve kol hareketleriyle mücadele ederek kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yusufpaşa Mahallesi'ndeki caddede yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, aniden bölgedeki sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Kaçmak yerine cesaret gösterip köpeklerine el ve kol hareketleriyle karşı koyan çocuk, saldırıdan yar almadan kurtuldu.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

Kars, Güncel, Haber

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