Son dakika haberi | Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
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Son dakika haberi | Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

Son dakika haberi... Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaköse köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Son dakika haberi | Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
09.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:34

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaköse köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karaköse köyünde 17 Temmuz'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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