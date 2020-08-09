Son dakika haberi | Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
Son dakika haberi... Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaköse köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.
09.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:34
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaköse köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karaköse köyünde 17 Temmuz'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
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Kaynak: AA