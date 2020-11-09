Son dakika haberi! Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
09.11.2020 23:37 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:40
Bir son dakika haberine göre Kars'ta bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Kars'ta bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Esenyazı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik