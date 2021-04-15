Son dakika haberi | Kars'ta, bir köy karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre KARS'ta, koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyü karantinaya alındı.

KARS'ta, koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyü karantinaya alındı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay ilçesi Carcıoğlu Köyü, 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 15.00 itibariyle karantinaya alınmıştır" denildi. Karantinaya alınan bölgede güvenlik güçleri yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı