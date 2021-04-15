Son dakika haberi | Kars'ta, bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haberi | Kars'ta, bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberi | Kars'ta, bir köy karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KARS'ta, koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyü karantinaya alındı.

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KARS'ta, koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyü karantinaya alındı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay ilçesi Carcıoğlu Köyü, 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 15.00 itibariyle karantinaya alınmıştır" denildi. Karantinaya alınan bölgede güvenlik güçleri yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlara izin vermiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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