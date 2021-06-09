Son dakika haberi: Kars'ta bir işyerinde silah ele geçirildi
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Son dakika haberi: Kars'ta bir işyerinde silah ele geçirildi

Son dakika haberi: Kars'ta bir işyerinde silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kars'ta KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda bir işyerinde çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Kars'ta KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda bir işyerinde çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Yusufpaşa Mahallesi'nde B.Ç.'ye ait işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet 7.65 mm çapında tabanca, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara takılı vaziyette 4 adet şarjör ile şarjörlere basılı 8 mermi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak B.Ç. gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne getirildi. B.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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