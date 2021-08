Son dakika haberi! Kars'ta baraj gölü su kuşlarını ağırlıyor

KARS - Kars Baraj Gölü su kuşlarını ağırlıyor. Yüzlerce kuşun bulunduğu gölde karabatakların toplu balık avlamaları kameralara yansıdı.

Kars'ta yaşanan kuraklığın ardından kuruyan Kuyucuk Gölü'nü tek eden kuşlar, Kars Barajı'nı mekan tuttu, başta pelikanlar olmak üzere yüzlerce su kuşunun bulunduğu baraj gölü, su kuşlarının mekanı oldu.

"Karabatakların balık avlamaları kameraya yansıdı"

Kars Baraj Gölü'nün etrafını dolduran kuşların, gölün bir bölümünden başlayarak, gölün ortasına kadar yüzerek balık avladı. Karabatakların balık avlamalarına pelikanlarda eşlik etti. Suya dalarak balıkları yakalayan karabatakların on anları ise an be an kaydedildi.

Kars Baraj Gölü'nün Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte kuşlar için çok güzel bir mekan olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars baraj Gölü'ndeyim ve su biraz çekilmiş durumda, buna nazaran kuş çeşitliliği çok fazla, karabatak olsun, ördek çeşitleri olsun, burada yuva yapmışlar. Yavrularını da burada büyütmüşler. Bende gördüm, bu güzelliği biraz seyrettim. Fotoğraf çektim. Yani Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla beraber kuşlar burada doğal bir alan oluşturdu" dediler.

Öte yandan, Kars Barajı Gölü'nde bulunan kuşlar, burada rahatsız edilmeden yaşamlarını sürüyor. Yüzlerce kuşun bulunduğu gölde bulunan kuşlar görsel şölen sunarken, kuşların toplu olarak uçmaları drone ile görüntülendi.

