Son dakika haberi! Kars'ta 2 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Son dakika haberi! Kars'ta 2 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kars'ta 2 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ta iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ta iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yalınkaya ve Küçükpirveli köylerinde karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın ardından köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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