Son dakika haberi: Kars merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi tutuklandı
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Son dakika haberi: Kars merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi tutuklandı

05.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:08
Son dakika haberi: Kars merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi tutuklandı

Son dakika haber: Kars merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kars merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ş, S.C, K.G.B, O.K, F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden O.K. ve F.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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