Son dakika haberi! KARS-GÖLE KARAYOLUNA İNEN DOMUZ SÜRÜSÜ KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberi! KARS-GÖLE KARAYOLUNA İNEN DOMUZ SÜRÜSÜ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Göle karayolunda gezen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.

GÖLE, ARDAHAN (DHA) - KARS- Göle karayolunda gezen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi. Kars-Göle karayolunda seyir halindeki sürücüler, bir anda bölgeye inen yaban domuzu sürüsünü gördü. Araçlarını durduran vatandaşlar, 30'a yakın domuzdan oluşan sürüyü cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Bir süre karayolu kenarında ilerledikten sonra karşıya geçen domuz sürüsü daha sonra arazide gözden kayboldu.

Son dakika haberi! KARS-GÖLE KARAYOLUNA İNEN DOMUZ SÜRÜSÜ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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