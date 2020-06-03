Son dakika haberi: Kars Emniyet Müdürlüğü gerginlik yaşanan ihalede tüm tedbirlerin alındığını açıkladı Son dakika habere göre Kars Emniyet Müdürlüğü, dün kentte gerginliğin yaşandığı hat ihalesi sırasında yoğun güvenlik önlemi aldığını duyurdu.

Kars Emniyet Müdürlüğü, dün kentte gerginliğin yaşandığı hat ihalesi sırasında yoğun güvenlik önlemi aldığını duyurdu.

Emniyetten yapılan açıklamada, belediye tarafından yapılması planlanan toplu taşıma ihalesi ile ilgili olarak ekiplerin, ihalenin yapılacağı salonda ve belediye binası çevresinde üst seviyede güvenlik tedbiri aldığı belirtildi.

İhaleyi engelleyecek herhangi bir olaya müsaade edilmediği aktarılan açıklamada, "İhale sürecini takip etmek üzere bekleyen Şehiriçi Taşıma Kooperatifi üyelerinin belediye binasına girme teşebbüsleri olmuş ancak alınan tedbirler neticesinde gerekli güvenlik ortamı oluşturulmuştur. İhalenin yapılması planlanan saatte, ihaleyi engelleyecek herhangi bir saldırı, mukavemet ve fiili bir müdahale olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Dün grup minibüs şoförü, usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek ihaleyi protesto etmek amacıyla Kars Belediyesine gitmiş ve burada gerginlik yaşanmıştı.

Kaynak: AA