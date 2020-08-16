Son dakika haberi... Kars Çayı'nda kaybolan çocuklar aranıyor
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Son dakika haberi... Kars Çayı'nda kaybolan çocuklar aranıyor

Son dakika haberine göre Kars Çayı'nda kaybolan çocuklar aranıyor Çocukları bulmak için Van'dan dalgıç ekip geliyor Kars'ta piknik yapmak için geldiği Cumhuriyet Köyü girişinde serinlemek için suya giren ve daha sonra kaybolan çocukları bulmak için Van'dan dalgıç ekip yola çıktı.

Son dakika haberi... Kars Çayı'nda kaybolan çocuklar aranıyor
16.08.2020 03:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:46

Kars Çayı'nda kaybolan çocuklar aranıyor

Çocukları bulmak için Van'dan dalgıç ekip geliyor

KARS - Kars'ta piknik yapmak için geldiği Cumhuriyet Köyü girişinde serinlemek için suya giren ve daha sonra kaybolan çocukları bulmak için Van'dan dalgıç ekip yola çıktı.

Kars Çayı'nın geçtiği Cumhuriyet Köyü girişine arkadaşları ile birlikte gelen Ömercan D. ve Ozan G. önce piknik yaptı, ardından serinlemek için suya girdiler, daha sonra suda ise suda kayboldular.

Ömercan D. ve Ozan G. arkadaşları yola kadar çıkarak arkadaşlarının suda kaybolduğu belirterek vatandaşlardan yardım istediler.

Durum jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekti. AFAD ekipleri ise Kars Çayı'nda kaybolan çocukları aradı. Yaklaşık 2 saat süren arama sonrasında Van'dan bölgeye dalgıç ekipleri çağrılırken, havanın karamasıyla bir süre arama çalışmalarına ara verildi.

Öte yandan arama çalışmaları Van'dan gelecek olan dalgıç ekipler yeniden başlayacak. Cumhuriyet Köyü girişinde suda kaybolan çocukların ailesinin bekleyişi de sürüyor. Jandarma çocukların suya girdiği bölgeye girilmesine izin vermiyor. Arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlı bünyesinde bulunan arama kurtarma köpeği 'Eros' ile iz takip köpeği 'Atak'da katılıyor.

Çocukların suda kaybolduğu bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan bir süre arama çalışmalarına eşlik etti.

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Kaynak: İHA

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