Son dakika haberi: Kars Çayı'nda boğulan çocukları arama çalışmalarına ara verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Kars Çayı'nda boğulan çocukları arama çalışmalarına ara verildi

Son dakika habere göre Kars Çayı'nda boğulan çocukları arama çalışmalarına ara verildi Kars'ta piknik yapmak için geldiği Cumhuriyet Köyü girişinde serinlemek için suya giren ve daha sonra kaybolan çocukları arama çalışmalarına ara verildi.

16.08.2020 02:48 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:13

Kars Çayı'nda boğulan çocukları arama çalışmalarına ara verildi

KARS - Kars'ta piknik yapmak için geldiği Cumhuriyet Köyü girişinde serinlemek için suya giren ve daha sonra kaybolan çocukları arama çalışmalarına ara verildi.

Kars Çayı'nın geçtiği Cumhuriyet Köyü girişine arkadaşları ile birlikte gelen serinlemek için suya giren ve daha sonra kaybolan Ömercan D. ve Ozan G. arama çalışmalarına soğuk havaya rağmen devam edildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan dalgıç ekipler Kars'a gelerek Ömercan D. ve Ozan G.'yi arama çalışmalarına katıldı.

Arama çalışmalarının sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, "Arzu edilmeyen bir vaka ile karşı karşıyayız. yaptığımız bütün uyarılara rağmen yine vatandaşlarımız suya giriyor. iki çocuğumuz suda boğuldu. il imkanlarıyla gün boyu aradık. Valilik AFAD Başkanlığı'nın girişimleriyle Van ilinde bulunan polis dalgıç bölgemize intikal etti. geç saat olmasına rağmen suda bir buçuk saat arama yapıldı. şuan için bir sonuç almış durumda değiliz. çalışmalarımıza ara vereceğiz. Yarın sabah çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Yaklaşık 2 saat yapılan arama sonuç vermedi. Dalgıç ekipleri tarama yaptıkları bölge Ömercan D. ve Ozan G.'yi bulamadı. Yapılan 2 saatlik arama çalışmalarına son verildi. Ara çalışmaları sabah saat 08.00'de yeniden başlayacak. Arama çalışmaları Jandarma, AFAD, JAK, Van İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekibi ve itfaiye ekipleri katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Kars Çayı'nda boğulan çocukları arama çalışmalarına ara verildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak Spor
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim Güncel
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Güncel
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı 3. Sayfa
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Magazin
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ozan Güven Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Fuat Çapa Tamer Tuna Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Çocuk Düğün Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kars Çayı'nda boğulan çocukları arama çalışmalarına ara verildi - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 03:36:58. #1.14#
title