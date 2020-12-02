Son dakika haberi! Kars Belediyesi ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor

Son dakika haber: Kars Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ortak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Kars Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ortak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son haftalarda etkisini arttıran Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına hız verildi.

Vatandaşların ortak kullandıkları, kamu binaları, taksi, toplu taşıma araçları ve bazı okullar, belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Reşat Tazegül, AA muhabirine, vatandaşların ortak kullandığı alanları sık sık dezenfekte ettiklerini belirterek, "Kovid-19'la mücadele kapsamında belediye ekiplerimizce dezenfekte işlemleri yapıyoruz. 2 ekibimizle ticari taksiler, dolmuş durakları, dolmuşlar, kamu kurumlarını dezenfekte ediyoruz. Ayrıca Kovid-19 testleri pozitif çıkan vatandaşların oturduğu apartmanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan