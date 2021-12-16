Son dakika haberi | Karpuzlu'da hükümet konağı yıkıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Karpuzlu'da hükümet konağı yıkıldı

Son dakika haberi | Karpuzlu'da hükümet konağı yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haber... Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde uzun yıllar hizmet veren ve yıpranan hükümet konağının yıkım işlemi başladı.

KARPUZLU, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde uzun yıllar hizmet veren ve yıpranan hükümet konağının yıkım işlemi başladı.

Karpuzlu'ya yeni ve modern bir kaymakamlık binası kazandırmak adına boşaltılan, hükümet konağında yıkım işlemleri başladı. Uzun yıllar ilçede hizmet veren hükümet konağında, derin çatlaklar ve deformeler meydana geldi. Tahrip olan ve büyük bir onarımdan geçmesi gereken hükümet konağı, geçtiğimiz yıl yeniden yapım programına alındı. Bu kapsamda mevcut binanın yıkım işlemleri başlatılırken, mevcut konumda tekrar inşa edilecek olan hükümet konağının tamamlanmasının ardından Karpuzlulu vatandaşlar modern bir hükümet konağına kavuşacak. - AYDIN

Son dakika haberi | Karpuzlu'da hükümet konağı yıkıldı

Son dakika haberi | Karpuzlu'da hükümet konağı yıkıldı

Son dakika haberi | Karpuzlu'da hükümet konağı yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title