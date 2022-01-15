KARLIOVA'DA İTFAİYENİN KAR VE BUZ MESAİSİ

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de çatılarda biriken kar kütleleri belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Karlıova ilçesindeki etkili olan yağışla birlikte çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarının temizlenmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Çökme riski olan müstakil evlerin çatılarında biriken karlar kepçeyle düşürüldü. Çok katlı binalarda ise itfaiye merdiveni kullanılarak kar ve buz temizliği yapıldı.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Karlıova Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Bingöl, "Son günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle soğuyan havayla birlikte buz sarkıtları ile çatılarda yoğun kar birikintisi oldu. İlçe genelinde yoğun bir çalışmamız var. Yapılarımızın çoğu eski olduğu için çatılardan kar düşmüyor. Yüksek binalardan itfaiye ile müstakil evlerden ise kepçeyle karları temizliyoruz.Vatandaşlarımız için büyük risk taşıyan ve zaman zaman yaralanmalara neden olun buz sarkıtlarını da düşürüyoruz" dedi.