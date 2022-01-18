Son dakika haberi... Karlı yoldaki kazayı böyle görüntüledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Karlı yoldaki kazayı böyle görüntüledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Karlı yoldaki kazayı böyle görüntüledi Kaplıca yolundaki kaza kamerada Bursa'ya karda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.

BURSA (İHA) - Karlı yoldaki kazayı böyle görüntüledi

Kaplıca yolundaki kaza kamerada

BURSA - Bursa'ya karda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. İnegöl ilçesine bağlı Oylat kaplıcaları yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü şarampole düştü. Kaza, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Sosyal medya için hikaye çeken ve kaza anını cep telefonuyla kaydeden vatandaşın heyecanlı konuşmaları da kayda yansıdı.

Son dakika haberi... Karlı yoldaki kazayı böyle görüntüledi

Son dakika haberi... Karlı yoldaki kazayı böyle görüntüledi

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgun önünde sinir krizi geçirdi

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgun önünde sinir krizi geçirdi

 Arızalanan aracını kontrol eden yaşlı adama yoldan geçen otobüs çarptı

Arızalanan aracını kontrol eden yaşlı adama yoldan geçen otobüs çarptı
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri

Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title