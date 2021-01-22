Son dakika haberi... Karla kaplı yol açıldı, rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi... Karla kaplı yol açıldı, rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı

22.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:48
Son dakika haberi... Karla kaplı yol açıldı, rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre BARTIN'ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan Düzköy köyünde rahatsızlanan Hatice Karagül, iş makinesiyle yol açıldıktan sonra UMKE tarafından alınarak ambulansa taşındı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan Düzköy köyünde rahatsızlanan Hatice Karagül, iş makinesiyle yol açıldıktan sonra UMKE tarafından alınarak ambulansa taşındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karagül, tedaviye alındı.

?Ulus ilçesine bağlı Düzköy köyünde eşi ile birlikte yaşayan Hatice Karagül'de kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısı şikayetleri görülünce, aile yardım talebinde bulundu. Köyün yol ukar yağışı nedeniyle kapalı olunca, l Özel İdare ekibi ve UMKE harekete geçti. Özel İdare ekiplerinin köyün yolunu açmasının ardından UMKE ekipleri, Hatice Karagül'e ilk müdahalede bulundu. UMKE yaşlı kadını araca alarak 112 Acil ambulansının geldiği yola kadar getirdi. Yaşlı kadın ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Ekiplerin gelmesine sevindiğini belirten Hatice Karagül'ün oğlu İsmail Karagül, "1 haftadır yoğun kar yağışını nedeniyle ulaşımımız yoktu. Annem rahatsızlandı. Biz de ekiplere haber verdik. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bu zor şartlarda buraya kadar gelen özel idare ve UMKE ekiplerine teşekkür ederim" dedi.


Son dakika haberi... Karla kaplı yol açıldı, rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Karla kaplı yol açıldı, rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Karla kaplı yol açıldı, rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Karla kaplı yol açıldı, rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Karla kaplı yol açıldı, rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Karla kaplı yol açıldı, rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Karla kaplı yol açıldı, rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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