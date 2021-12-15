Karla kaplı Yedigöller yolunda çocukların tehlikeli yolculuğu - Haberler
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Karla kaplı Yedigöller yolunda çocukların tehlikeli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karla kaplı Yedigöller yolunda çocukların tehlikeli yolculuğu Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı yolunda minibüsün arkasındaki basamakta yolculuk eden 2 çocuğun tehlikeli anları cep telefonuyla kaydedildi.

BOLU (İHA) - Karla kaplı Yedigöller yolunda çocukların tehlikeli yolculuğu

BOLU - Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı yolunda minibüsün arkasındaki basamakta yolculuk eden 2 çocuğun tehlikeli anları cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun ünlü turizm merkezlerinden Yedigöller Milli Parkı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte güzergahta bulunan yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, yoldaki kar kalınlığı da 10 santimetreye yaklaştı.

Sürücülerin zor anlar yaşadığı Yedigöller yolunda seyir halinde olan bir minibüsün arkasında bulunan basamağına çıkan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

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